JEP – Visite guidée de la grande mosquée de Nantes Mosquée Assalam Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:30 – 17:00

Gratuit : oui Aucune réservation nécessaire Tout public

Nous serons heureux de vous recevoir nombreux comme chaque année, en famille, entre amis…Vous êtes tous les bienvenus petits et grands. Ce temps chaleureux et convivial est très apprécié aussi bien par nos visiteurs que nos bénévoles… Ne loupez pas cette occasion de passer un beau moment dans un lieu unique et méditatif.

Mosquée Assalam Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000