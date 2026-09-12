JEP visite guidée de la Maison Prébendale La Préb’ Saint-Pol-de-Léon
samedi 19 septembre 2026 · La Préb' · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
JEP visite guidée de la Maison Prébendale
La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps et explorez les origines de la Maison Prébendale lors d’une visite guidée.
Ouvert à tous et sans inscription. .
La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP visite guidée de la Maison Prébendale Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
- Portes ouvertes de la saboterie de Léon Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon 12 septembre 2026
- Pardon de Saint-Paul Aurélien Saint-Pol-de-Léon 13 septembre 2026
- JEP visite guidée de la ville Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- Dédicace de Arnaud Michel Livres in Room Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All TST Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026