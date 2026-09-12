JEP visite guidée de la Maison Prébendale La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

JEP visite guidée de la Maison Prébendale

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps et explorez les origines de la Maison Prébendale lors d’une visite guidée.

Ouvert à tous et sans inscription. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

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English :

L’événement JEP visite guidée de la Maison Prébendale Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX