JEP Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan Rue du Jerzual Dinan
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Jerzual · Dinan
Informations pratiques
Dinan
JEP Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan
Rue du Jerzual Porte du Jerzual Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Du Jerzual à la tour Saint-Julien
Plus vaste enceinte médiévale fortifiée de Bretagne, Dinan conserve un remarquable ensemble défensif composé de 2 260 mètres de remparts, dix tours, quatre portes fortifiées et un donjon.
Le programme de restauration du front nord, achevé en juillet 2026 avec la porte du Jerzual, a permis de restituer 600 mètres de courtine et de créer un nouveau cheminement de visite, mettant en valeur ce patrimoine emblématique. .
Rue du Jerzual Porte du Jerzual Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
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English :
L’événement JEP Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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