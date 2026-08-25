JEP Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan Rue du Jerzual Dinan

Informations pratiques

Dinan

JEP Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan

Rue du Jerzual Porte du Jerzual Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Du Jerzual à la tour Saint-Julien

Plus vaste enceinte médiévale fortifiée de Bretagne, Dinan conserve un remarquable ensemble défensif composé de 2 260 mètres de remparts, dix tours, quatre portes fortifiées et un donjon.

Le programme de restauration du front nord, achevé en juillet 2026 avec la porte du Jerzual, a permis de restituer 600 mètres de courtine et de créer un nouveau cheminement de visite, mettant en valeur ce patrimoine emblématique. .

Rue du Jerzual Porte du Jerzual Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Visite guidée de la promenade nord des remparts de Dinan Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme