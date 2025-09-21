JEP Visite guidée de la tour de Barville Le Mesnil-au-Val
198 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val Manche
Vous serez accueilli à la Tour de Barville, chapelle couronnée d’un pigeonnier, où des commentaires évoqueront Gilles de Gouberville.
Ce petit seigneur y a écrit son journal de 1549 à 1562, le témoignage le plus complet sur la vie rurale du Cotentin à la Renaissance.
Unique vestige du manoir de Gilles de Gouberville, au Mesnil-au-Val, la tour dite de Barville abrite une chapelle en rez-de-chaussée, surmontée d’un colombier à l’étage. De plan carré à la base, octogonale et circulaire au couronnement, l’édifice est bâti en moellons de grès ; les encadrements de la porte d’accès à la chapelle et de ses quatre baies,dont une à réseau flamboyant, sont en pierre calcaire ; la toiture en schiste. Le colombier ne possède qu’une seule lucarne d’envol. Restauration en 1990. .
