JEP- Visite guidée de l’Abbaye Perron d’entrée de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

JEP- Visite guidée de l’Abbaye Perron d’entrée de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 20 septembre 2025.

JEP- Visite guidée de l’Abbaye

Perron d’entrée de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée de l’Abbaye par son Directeur, Yohann ABIVEN-LE ROY

2000 ans d’histoire ou presque, à grandes enjambées, afin de revenir sur les moments clés, les vicissitudes de l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, ou devrait-on dire le monastère de Landouar, qui a vu défiler des Brittons barbus, des Vikings assoiffés de sang, des bâtisseurs de digues et de pêcheries, des jansénistes déterminés, des mauristes intellos, des révolutionnaires sans terreur, des douaniers jamais-là, des philosophes radicaux, un historien en punition, des institutrices avec puis sans costume, des soldats belges remuants et en fin de compte, ouf!, quelques dames bien tranquilles. .

Perron d’entrée de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP- Visite guidée de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme