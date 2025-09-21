JEP Visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine royale de Valognes Valognes

8 Rue des Capucins Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-21

La communauté des sœurs bénédictines de Valognes, fondée en 1623, a bénéficié à Valognes d’un accueil enthousiaste. Elle y obtint un vaste domaine, qui sert d’assise à de vastes bâtiments monastiques, demeurés pratiquement intacts jusqu’à nos jours. Cette communauté, qui comptait environ 80 moniales, s’était donné pour mission de pourvoir à la bonne éducation des demoiselles et de donner asile aux orphelins. .

8 Rue des Capucins Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

