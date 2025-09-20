JEP | Visite guidée de l’église Saint-Benoît Bréville

JEP | Visite guidée de l’église Saint-Benoît

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée de l’église Saint-Benoît et de son cimetière

9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77

English :

Guided tour of Saint-Benoît church and cemetery

German :

Geführte Besichtigung der Kirche Saint-Benoît und des Friedhofs

Italiano :

Visita guidata della chiesa e del cimitero di Saint-Benoît

Espanol :

Visita guiada de la iglesia y el cementerio de Saint-Benoît

