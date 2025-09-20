JEP | Visite guidée de l’église Saint-Benoît Bréville
9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée de l’église Saint-Benoît et de son cimetière
9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77
English :
Guided tour of Saint-Benoît church and cemetery
German :
Geführte Besichtigung der Kirche Saint-Benoît und des Friedhofs
Italiano :
Visita guidata della chiesa e del cimitero di Saint-Benoît
Espanol :
Visita guiada de la iglesia y el cementerio de Saint-Benoît
