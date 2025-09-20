JEP visite guidée de l’église St Pierre de Juliac Église St Pierre de Juliac Lagrange
Accompagné d’une guide-conférencière, partez à la découverte de cette église romane remarquable, seul vestige d’un ancien prieuré de l’Ordre des Prémontrés.
Sans inscription.
Ouverture de l’église au public tout au long du week-end.
Église St Pierre de Juliac Route de l’église Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 20 01 98
Accompanied by a guide, discover this remarkable Romanesque church, the only vestige of a former priory of the Prémontrés Order.
No registration required.
The church is open to the public throughout the weekend.
Entdecken Sie in Begleitung einer Fremdenführerin diese bemerkenswerte romanische Kirche, den einzigen Überrest eines ehemaligen Priorats des Prämonstratenserordens.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Kirche ist das ganze Wochenende über für die Öffentlichkeit zugänglich.
Accompagnati da una guida, scoprite questa straordinaria chiesa romanica, unico resto di un antico priorato dell’Ordine dei Prémontrés.
Non è richiesta la registrazione.
La chiesa è aperta al pubblico per tutto il fine settimana.
Acompañado por un guía, descubra esta notable iglesia románica, único vestigio de un antiguo priorato de la Orden de Prémontrés.
No es necesario inscribirse.
La iglesia está abierta al público durante todo el fin de semana.
