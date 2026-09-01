JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac Église St Pierre de Juliac Lagrange
samedi 19 septembre 2026 · Église St Pierre de Juliac · Lagrange
Informations pratiques
Lagrange
JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac
Église St Pierre de Juliac Route de l’église Lagrange Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Accompagné d’une guide-conférencière, partez à la découverte de cette église romane remarquable, seul vestige d’un ancien prieuré de l’Ordre des Prémontrés.
Ouverture de l’église en visite libre tout au long du week-end.
Accompagné d’une guide-conférencière, partez à la découverte de cette église romane remarquable, seul vestige d’un ancien prieuré de l’Ordre des Prémontrés.
Ouverture de l’église en visite libre tout au long du week-end. .
Église St Pierre de Juliac Route de l’église Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 20 01 98
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English : JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac
Accompanied by a tour guide, set out to explore this remarkable Romanesque church, the sole remnant of a former priory of the Premonstratensian Order.
The church will be open for self-guided tours throughout the weekend.
L’événement JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac Lagrange a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac