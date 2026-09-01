JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac Église St Pierre de Juliac Lagrange

Informations pratiques

Lagrange

JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac

Église St Pierre de Juliac Route de l’église Lagrange Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Accompagné d’une guide-conférencière, partez à la découverte de cette église romane remarquable, seul vestige d’un ancien prieuré de l’Ordre des Prémontrés.

Ouverture de l’église en visite libre tout au long du week-end.

Accompagné d’une guide-conférencière, partez à la découverte de cette église romane remarquable, seul vestige d’un ancien prieuré de l’Ordre des Prémontrés.

Ouverture de l’église en visite libre tout au long du week-end. .

Église St Pierre de Juliac Route de l’église Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 20 01 98

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English : JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac

Accompanied by a tour guide, set out to explore this remarkable Romanesque church, the sole remnant of a former priory of the Premonstratensian Order.

The church will be open for self-guided tours throughout the weekend.

L’événement JEP Visite guidée de l’église St Pierre de Juliac Lagrange a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac