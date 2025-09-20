JEP Visite guidée des Bains Douches de Périgueux Bains Douches de Périgueux Périgueux
JEP Visite guidée des Bains Douches de Périgueux
Bains Douches de Périgueux 39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite guidée gratuite de 40 minutes
Groupes limités à 12 personnes
Réservation obligatoire par SMS au 06 83 42 75 55
Merci d’indiquer votre Nom, Prénom, Date & Horaire, Nombre de participants .
Bains Douches de Périgueux 39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 42 75 55 bains.douches.perigueux@gmail.com
