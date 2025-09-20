JEP Visite guidée des Bains Douches de Périgueux Bains Douches de Périgueux Périgueux

Bains Douches de Périgueux 39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée gratuite de 40 minutes

Groupes limités à 12 personnes

Réservation obligatoire par SMS au 06 83 42 75 55

Merci d’indiquer votre Nom, Prénom, Date & Horaire, Nombre de participants .

Bains Douches de Périgueux 39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 42 75 55 bains.douches.perigueux@gmail.com

L’événement JEP Visite guidée des Bains Douches de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Communal de Périgueux