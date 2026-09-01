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AGENDA · Bellenaves

JEP : Visite guidée du château de Bellenave Rue de l’Eglise Bellenaves

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Eglise · Bellenaves

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue de l'Eglise
Adresse
Petite porte en face de l'église
Ville
03330 Bellenaves
Département
Allier
Tarif

Bellenaves

JEP : Visite guidée du château de Bellenave

Rue de l’Eglise Petite porte en face de l’église Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visité guidée du château avec le propriétaire. UNIQUEMENT SUR RESERVATION.
  .

Rue de l’Eglise Petite porte en face de l’église Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 

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English :

Guided tour of the castle with the owner. BY RESERVATION ONLY.

L’événement JEP : Visite guidée du château de Bellenave Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Val de Sioule

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