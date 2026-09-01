JEP : Visite guidée du château de Bellenave Rue de l’Eglise Bellenaves
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Eglise · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
JEP : Visite guidée du château de Bellenave
Rue de l’Eglise Petite porte en face de l’église Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visité guidée du château avec le propriétaire. UNIQUEMENT SUR RESERVATION.
.
Rue de l’Eglise Petite porte en face de l’église Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the castle with the owner. BY RESERVATION ONLY.
L’événement JEP : Visite guidée du château de Bellenave Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Bellenaves (Allier)
- JEP 2026 : Visite libre du Musée automobile Musée Automobile Bellenavois Bellenaves 19 septembre 2026
- JEP : Balade commentée « Les commerces dans les années 50′ » Point d’informations touristiques Bellenaves 19 septembre 2026
- Loto rue Rebondine Bellenaves 27 septembre 2026
- Vide Dressing de BELLENAVES Rue de la Rebondine Bellenaves 4 octobre 2026
- Festi’Contes 2026 10ᵉ édition- Raconte-moi une histoire Vert plateau Bellenaves 28 novembre 2026