JEP | Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin Château de Bonbonnet Ars samedi 20 septembre 2025.

Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars Charente

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Découvrez les secrets du premier gin craft français !

Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 02 44

English :

Discover the secrets of France’s first gin craft!

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse des ersten französischen Craft-Gins!

Italiano :

Scoprite i segreti del primo gin artigianale francese!

Espanol :

Descubra los secretos de la primera ginebra artesanal de Francia

