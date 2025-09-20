JEP | Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin Château de Bonbonnet Ars
JEP | Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin Château de Bonbonnet Ars samedi 20 septembre 2025.
JEP | Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin
Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Découvrez les secrets du premier gin craft français !
.
Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 02 44
English :
Discover the secrets of France’s first gin craft!
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse des ersten französischen Craft-Gins!
Italiano :
Scoprite i segreti del primo gin artigianale francese!
Espanol :
Descubra los secretos de la primera ginebra artesanal de Francia
L’événement JEP | Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin Ars a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Cognac