JEP Visite guidée du château de la Chesnée à Rauville-la-Bigot Rauville-la-Bigot

Château de la Chesnée Rauville-la-Bigot Manche

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Une occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de ce très bel ensemble Renaissance, qui fut largement rebâti au XIXe siècle dans un style romantique et troubadour de bon aloi. Longtemps en possession des Simon de Rauville, qui, dit-on, ramenèrent de la 1ère croisade une relique de la Vraie Croix, la Chesnée est également liée à la grande aventure du Camembert et des laiteries normandes.

RDV Parking de la Mairie. .

Château de la Chesnée Rauville-la-Bigot 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

