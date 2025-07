JEP Visite guidée du château Ernemont-sur-Buchy

JEP Visite guidée du château Ernemont-sur-Buchy vendredi 19 septembre 2025.

JEP Visite guidée du château

349 Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

La visite commence à l’extérieur, par le mur de l’ancien château du XVIIe, le puits monumental et la maison du cocher, semblable aux petites maisons du Hameau de la reine et du verger, copié sur la descrition que fait J.J.Rousseau dans LA NOUVELLE HELOISE.

Elle continue avec la visite de l’intérieur du château XVIIIe, le rez-de-chaussée avec son grand salon refait à l’identique de ce qu’il était au XVIIIe, sa cuisine et sa salle à manger attenante -idée novatrice à l’époque. Elle se prolonge avec la visite des chambres du premier étage. Pour s’y rendre, on emprunte l’unique escalier où maîtres et domestiques se côtoyaient. Trois des chambres ont gardé leur alcôve. Enfin, la visite se termine au deuxième étage, par la visite de la chambre d’un domestique.

Toutes les fenêtres sont pourvues de grands carreaux que Saint-Gobain venait d’inventer.

349 Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

English : JEP Visite guidée du château

The tour begins outside, with the old 17th-century château wall, the monumental well and the coachman’s house, similar to the small houses in the Hameau de la reine and the orchard, copied from J.J.Rousseau’s description in LA NOUVELLE HELOISE.

The tour continues with a visit to the interior of the 18th-century château, the first floor with its grand salon restored to its 18th-century glory, its kitchen and adjoining dining room an innovative idea at the time. The tour continues with a visit to the bedrooms on the second floor. To get there, you take the unique staircase where masters and servants lived side by side. Three of the bedrooms have retained their alcoves. Finally, the tour ends on the second floor, with a visit to a servant’s bedroom.

All windows are fitted with the large panes of glass that Saint-Gobain had just invented.

German :

Jahrhundert, dem monumentalen Brunnen und dem Kutscherhaus, das den kleinen Häusern im Hameau de la reine und dem Obstgarten ähnelt und der Beschreibung von J.J.Rousseau in LA NOUVELLE HELOISE nachempfunden ist.

Jahrhundert, das Erdgeschoss mit seinem großen Salon, der genauso aussieht wie im 18. Jahrhundert, die Küche und das angrenzende Esszimmer eine damals innovative Idee. Sie geht weiter mit der Besichtigung der Zimmer im ersten Stock. Der Weg dorthin führt über die einzige Treppe, auf der sich Herr und Diener begegneten. In drei der Zimmer sind die Alkoven erhalten geblieben. Schließlich endet der Besuch im zweiten Stock mit der Besichtigung des Zimmers eines Dieners.

Alle Fenster sind mit den großen Fensterscheiben versehen, die Saint-Gobain gerade erfunden hatte.

Italiano :

La visita inizia all’esterno, con il muro di cinta dell’antico castello del XVII secolo, il pozzo monumentale e la casa del cocchiere, simile alle casette dell’Hameau de la reine e al frutteto, copiato dalla descrizione di J.J. Rousseau in LA NOUVELLE HELOISE.

Il tour prosegue con la visita all’interno del castello del XVIII secolo, al piano terra con il grande salone riportato al suo splendore settecentesco, la cucina e la sala da pranzo adiacente, un’idea innovativa per l’epoca. Il tour prosegue con la visita delle camere da letto al primo piano. Per arrivarci, si percorre la singolare scala in cui padroni e servitori vivevano fianco a fianco. Tre delle camere da letto hanno ancora le loro nicchie. Infine, il tour si conclude al secondo piano con la visita alla camera da letto della servitù.

Tutte le finestre hanno i grandi vetri che Saint-Gobain aveva appena inventato.

Espanol :

El recorrido comienza en el exterior, con la muralla del antiguo castillo del siglo XVII, el pozo monumental y la casa del cochero, similar a las casitas del Hameau de la reine y el huerto, copiados de la descripción de J.J. Rousseau en LA NOUVELLE HELOISE.

El recorrido continúa con una visita al interior del castillo del siglo XVIII, la planta baja con su gran salón restaurado a su esplendor del siglo XVIII, su cocina y su comedor contiguo, una idea innovadora en la época. El recorrido continúa con una visita a los dormitorios de la primera planta. Para llegar a ellos, hay que tomar la singular escalera en la que convivían amos y criados. Tres de los dormitorios conservan sus alcobas. Finalmente, el recorrido termina en el segundo piso con la visita al dormitorio de un criado.

Todas las ventanas tienen los grandes cristales que Saint-Gobain acababa de inventar.

