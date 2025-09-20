JEP Visite guidée du château médiéval de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Découverte de la forteresse du bouillant chevalier Geoffroy d’Harcourt, dont la haine coûta si grossement au royaume de France et au Pays de Normandie que les traces en parurent cent ans après (Froissart). L’édifice conserve son enceinte fortifiée flanquée de tours et dominée par un imposant donjon, édifié au XIVe siècle par le roi d’Angleterre. .

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

