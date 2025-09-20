JEP | Visite guidée du Manoir de Mademoiselle Le manoir de mademoiselle Segonzac
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite guidée d’un manoir d’exception.
Réservation obligatoire.
Nombre de places limitées à 18 personnes par visite.
Le manoir de mademoiselle Chez Barraud Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : JEP | Guided tour of the Manoir de Mademoiselle
Guided tour of an exceptional manor house.
Reservations required.
Places limited to 18 per tour.
German :
Geführte Besichtigung eines außergewöhnlichen Herrenhauses.
Eine Reservierung ist erforderlich.
Die Anzahl der Plätze ist auf 18 Personen pro Führung begrenzt.
Italiano :
Visita guidata di un’eccezionale casa padronale.
È indispensabile la prenotazione.
Posti limitati a 18 persone per visita.
Espanol :
Visita guiada a una casa solariega excepcional.
Imprescindible reservar.
Plazas limitadas a 18 personas por visita.
