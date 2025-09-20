JEP Visite guidée du quartier de l’Isle Saint-Cast-le-Guildo

JEP Visite guidée du quartier de l’Isle Saint-Cast-le-Guildo samedi 20 septembre 2025.

Place Anatole Le Braz Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’association patrimoine vous invite à participer à une promenade à la découverte du vieux quartier de l’Isle. Ses rues et ses ruelles, ses maisons et sa chapelle nous raconteront la vie de ses habitants du temps jadis, du haut moyen âge au siècle dernier.

Rendez-vous à 14h30, à côté de la maison des artisans, place Anatole Le Braz. La promenade se fera sous la conduite de François Hamon.

Ouvert à tous. .

