JEP Visite guidée du village de Besneville Besneville

1 Rte de Carbeauville Besneville Manche

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Vaste commune sillonnée d’anciennes voies romaines, Besneville possède une histoire particulièrement ancienne. Dominée par l’un des plus hauts monts du Cotentin, elle présente un dense patrimoine de demeures anciennes, regroupées autour de l’église Saint-Florent, l’un des joyaux de l’architecture gothique de Normandie.

RDV Eglise de Besneville. .

1 Rte de Carbeauville Besneville 50390 Manche Normandie +33 2 33 94 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

