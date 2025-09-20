JEP Visite guidée Escale au Port du Légué Saint-Brieuc

JEP Visite guidée Escale au Port du Légué

Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Journées du Patrimoine

Site méconnu et pourtant chargé d’histoires, le port du Légué a beaucoup à raconter.

D’une rive à l’autre, du vieux village aux aires de carénage en passant par le Carré Rosengart, vous découvrirez son histoire maritime, l’épopée des terre neuvas, l’évolution des aménagements portuaires pour le développement des industries du XIXème siècle à nos jours.

Les anciens ateliers de fonderie se sont transformés en voilerie, en concept stores, en atelier de charpenterie pour les plaisanciers. Les anciens magasins et maisons de pêcheurs colorés accueillent de bonnes adresses gourmandes, des terrasses accueillantes ou des ateliers d’artisans.

Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. Jauge limitée. .

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

