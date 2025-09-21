JEP Visite guidée Fondation Saint-Jean de Dieu Rue de Brest Dinan

Visite guidée de la fondation Saint-Jean de Dieu, rdv à la chapelle.

Fondé en 1836 autour de la ferme des Bas-Foins, le Centre hospitalier Dinan/Saint-Brieuc participe à la longue histoire des hôpitaux dinannais dont les origines remontent au 11e siècle. Désireux d’apporter un soin aux personnes atteintes de troubles psychiques, les frères de l’Ordre Hospitalier Saint-Jean de Dieu développent peu à peu un vaste ensemble où les bâtiments conventuels, médicaux et économiques vont se multiplier.

Visites à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Rue de Brest Fondation Saint-Jean de Dieu Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

