JEP Visite guidée Histoire vivante, les activités disparues du quartier du port Rue du quai Dinan

Rue du quai Port de Dinan, square côté Dinan Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Histoire vivante les activités disparues du quartier du port.

Rdv port, square rive Dinan

Découvrez les trésors cachés de la rue du Jerzual, du Petit Fort et du port de Dinan à travers une visite guidée qui révèle les activités oubliées qui animaient autrefois ces lieux.

Plongez dans l’histoire artisanale et industrielle d’un quartier riche en savoir-faire et en traditions disparues.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Rue du quai Port de Dinan, square côté Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

