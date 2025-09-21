JEP Visite guidée La Basilique Saint-Sauveur, une « nécropole » à Dinan ? Dinan
JEP Visite guidée La Basilique Saint-Sauveur, une « nécropole » à Dinan ? Dinan dimanche 21 septembre 2025.
JEP Visite guidée La Basilique Saint-Sauveur, une « nécropole » à Dinan ?
Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
La Basilique Saint-Sauveur une « nécropole » à Dinan ?
Mausolées, gisants, plate-tombes et caveaux parsèment le sol de la basilique Saint-Sauveur et ses abords, témoignant du désir des défunts d’être inhumés au plus près des lieux sacrés. Partez à la découverte d’une pratique funéraire qui a profondément marqué la société occidentale pendant plus d’un millénaire.
Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .
Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Visite guidée La Basilique Saint-Sauveur, une « nécropole » à Dinan ? Dinan a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme