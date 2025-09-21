JEP Visite guidée La Basilique Saint-Sauveur, une « nécropole » à Dinan ? Dinan

JEP Visite guidée La Basilique Saint-Sauveur, une « nécropole » à Dinan ?

Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La Basilique Saint-Sauveur une « nécropole » à Dinan ?

Mausolées, gisants, plate-tombes et caveaux parsèment le sol de la basilique Saint-Sauveur et ses abords, témoignant du désir des défunts d’être inhumés au plus près des lieux sacrés. Partez à la découverte d’une pratique funéraire qui a profondément marqué la société occidentale pendant plus d’un millénaire.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

