JEP Visite guidée « La cité d’Alauna, ancêtre antique de Valognes »

rue du Balnéaire Valognes Manche

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Laurence Jeanne, guidera les visiteurs sur les traces de l’ancêtre antique de la ville Valognes. Fondée sous le règne d’Auguste, Alauna fut durant le Haut Empire l’une des principales agglomérations de l’actuelle Normandie. Le site a fait l’objet au cours des dernières années d’intenses recherches archéologiques, qui ont permis de développer énormément les connaissances que l’on peut aujourd’hui faire partager sur ce qui fut la capitale de cité du peuple des Unelles.

RDV anciens thermes romains (accès libre et gratuit) .

rue du Balnéaire Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

