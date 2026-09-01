JEP – Visite Guidée – La Petite Histoire du Théâtre de Poche Théâtre de Poche Saint-Brieuc
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre de Poche · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
JEP – Visite Guidée – La Petite Histoire du Théâtre de Poche
Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Connaissez-vous le Théâtre de Poche ? Franchissez la porte à la découverte d’une association théâtrale née il y a un peu plus de cent ans ! .
Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 44 68 68
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English :
L’événement JEP – Visite Guidée – La Petite Histoire du Théâtre de Poche Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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