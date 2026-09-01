JEP – Visite Guidée – La Petite Histoire du Théâtre de Poche Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP – Visite Guidée – La Petite Histoire du Théâtre de Poche

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Connaissez-vous le Théâtre de Poche ? Franchissez la porte à la découverte d’une association théâtrale née il y a un peu plus de cent ans ! .

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 44 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP – Visite Guidée – La Petite Histoire du Théâtre de Poche Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme