JEP Visite guidée Le Château de Dinan entre résidence ducale, prison et musée Rue du Château Dinan samedi 20 septembre 2025.

Rue du Château Rdv accueil du Château Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le Château de Dinan entre résidence ducale, prison et musée.

Découvrez le château de Dinan sous un angle inédit, en explorant son passé méconnu comme prison et musée. Cette visite guidée retrace les transformations successives de ce monument emblématique, révélant des histoires oubliées qui ont permis sa préservation.

Rdv à l’accueil du château

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Rue du Château Rdv accueil du Château Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

