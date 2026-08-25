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AGENDA · Dinan

JEP Visite guidée Le plafond peint des dominicaines Bibliothèque de Dinan Dinan

dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque de Dinan · Dinan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Bibliothèque de Dinan
Adresse
20 Rue Waldeck-Rousseau
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

JEP Visite guidée Le plafond peint des dominicaines

Bibliothèque de Dinan 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Les défis d’une restauration

La bibliothèque municipale de Dinan occupe depuis 2005 l’ancien couvent des Dominicaines.
Lors d’une visite privilégiée, partez à la découverte du remarquable plafond peint des Dominicaines. Cette présentation permettra d’aborder ses qualités patrimoniales, ses pathologies, ainsi que les défis posés par une restauration particulièrement complexe.

Réservation obligatoire en cliquant sur réserver .   .

Bibliothèque de Dinan 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40 

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English :

L’événement JEP Visite guidée Le plafond peint des dominicaines Dinan a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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