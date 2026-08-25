JEP Visite guidée Le plafond peint des dominicaines Bibliothèque de Dinan Dinan
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque de Dinan · Dinan
Informations pratiques
Dinan
JEP Visite guidée Le plafond peint des dominicaines
Bibliothèque de Dinan 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Les défis d’une restauration
La bibliothèque municipale de Dinan occupe depuis 2005 l’ancien couvent des Dominicaines.
Lors d’une visite privilégiée, partez à la découverte du remarquable plafond peint des Dominicaines. Cette présentation permettra d’aborder ses qualités patrimoniales, ses pathologies, ainsi que les défis posés par une restauration particulièrement complexe.
Réservation obligatoire en cliquant sur réserver . .
Bibliothèque de Dinan 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP Visite guidée Le plafond peint des dominicaines Dinan a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Initiation à la calligraphie au château de Dinan Rue du Château Dinan 25 août 2026
- Visite guidée Dinan, mille ans d’histoire Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan 25 août 2026
- Visite conférence du château Dinan 26 août 2026
- Visite nocturne au Château de Dinan Rue du Château Dinan 26 août 2026
- Lectures au Jardin des Petits diables Promenade des Petits Fossés Dinan 26 août 2026