Visite guidée Le théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Le théâtre à l’italienne

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Exceptionnellement pour les journées Européennes du patrimoine, une visite en deux temps est proposée

D’abord l’extérieur, avec la façade illuminée qui permet de scruter chaque détail de cette élévation architecturale richement ornée.

Ensuite l’intérieur, avec notamment la salle de spectacle qui offre un décor fastueux dans les tons rouge et or en vigueur à cette époque. Un imposant lustre de cristal illumine la coupole ornée des peintures de Georges Clairin, l’un des décorateurs de l’Opéra Garnier.

Découvrez ce monument emblématique de Cherbourg, dont l’architecte, Charles de Lalande, avait précédemment conçu le théâtre de la Renaissance à Paris.

Durée 1h30 Conseillé à partir de 8 ans.

/! Ouverture des réservations le mardi 9 septembre à partir de 10:30

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

