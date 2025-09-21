JEP Visite guidée L’empreinte des faiseuses et faiseurs de Dinan Rue du Quai Talard Lanvallay

JEP Visite guidée L’empreinte des faiseuses et faiseurs de Dinan

Rue du Quai Talard Port, chemin de halage côté Lanvallay Lanvallay Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

L’empreinte des faiseuses et faiseurs de Dinan

Rdv port, chemin de halage rive Lanvallay

Sur les traces des bâtisseurs de Dinan, cette visite vous invite à découvrir les artisans, négociants et industriels qui ont façonné la ville, laissé leur nom à ses rues, et imprimé leur génie dans la pierre, le commerce ou l’industrie.

Une randonnée urbaine entre mémoire économique et patrimoine vivant.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Rue du Quai Talard Port, chemin de halage côté Lanvallay Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

