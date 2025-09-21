JEP Visite guidée Les couvents disparus de Dinan Rdv Place des Cordeliers Dinan

JEP Visite guidée Les couvents disparus de Dinan Rdv Place des Cordeliers Dinan dimanche 21 septembre 2025.

JEP Visite guidée Les couvents disparus de Dinan

Rdv Place des Cordeliers Place des Cordeliers Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Les couvents disparus de Dinan

Partez à la découverte des anciens couvents de Dinan, aujourd’hui disparus, mais dont les traces subsistent encore dans le paysage urbain. Cette visite guidée révèle l’histoire de ces institutions religieuses, leur influence sur la ville et les vestiges visibles qui témoignent de leur passé.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Rdv Place des Cordeliers Place des Cordeliers Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visite guidée Les couvents disparus de Dinan Dinan a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme