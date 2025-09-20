JEP Visite guidée Les sculptures romanes de Saint-Sauveur, signification perdue ? Dinan
JEP Visite guidée Les sculptures romanes de Saint-Sauveur, signification perdue ?
Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20
Les sculptures romanes de Saint-Sauveur signification perdue ?
Plongez dans l’univers énigmatique des chapiteaux romans de la basilique Saint-Sauveur de Dinan. Sculptures humaines, créatures fantastiques et motifs symboliques ornent ce lieu chargé d’histoire. Mais que signifiaient-ils vraiment au XIIe siècle ? Cette visite vous invite à décrypter un langage sculpté dont une partie du sens semble aujourd’hui perdue.
Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .
Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
