JEP Visite guidée Les sculptures romanes de Saint-Sauveur, signification perdue ? Dinan

JEP Visite guidée Les sculptures romanes de Saint-Sauveur, signification perdue ? Dinan samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite guidée Les sculptures romanes de Saint-Sauveur, signification perdue ?

Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Les sculptures romanes de Saint-Sauveur signification perdue ?

Plongez dans l’univers énigmatique des chapiteaux romans de la basilique Saint-Sauveur de Dinan. Sculptures humaines, créatures fantastiques et motifs symboliques ornent ce lieu chargé d’histoire. Mais que signifiaient-ils vraiment au XIIe siècle ? Cette visite vous invite à décrypter un langage sculpté dont une partie du sens semble aujourd’hui perdue.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visite guidée Les sculptures romanes de Saint-Sauveur, signification perdue ? Dinan a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme