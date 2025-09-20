JEP Visite guidée L’invisible révélé, quelles découvertes archéologiques ? Rue de l’École Dinan

Rue de l’École Rdv porte Saint-Malo Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 11:30:00

L’invisible révélé quelles découvertes archéologiques ?

Dinan abrite la plus vaste enceinte médiévale fortifiée de Bretagne. Elle compte dix tours, quatre portes fortifiées, un donjon et 2 260m de remparts. Ouvert en juillet 2025, le front nord a bénéficié d’un vaste programme de restauration avec l’aménagement d’un cheminement touristique et la restauration de 600m de courtine. Cette visite guidée vous invite à explorer le front nord, récemment restauré. À travers les découvertes archéologiques, elle propose un regard renouvelé sur cette portion méconnue des remparts de Dinan.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Rue de l'École Rdv porte Saint-Malo Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne

