JEP Visite guidée Mourir, quelle histoire ! Dinan

JEP Visite guidée Mourir, quelle histoire ! Dinan samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite guidée Mourir, quelle histoire !

Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Mourir, quelle histoire ! La mort dans les collections du musée de Dinan.

La mort est un sujet universel pour l’homme. Du gisant Roland de Dinan au tableau « La mort de Sisara », cette visite inédite vous raconte les liens qui unissent les hommes et la mort.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visite guidée Mourir, quelle histoire ! Dinan a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme