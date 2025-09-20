JEP Visite guidée Mourir, quelle histoire ! Dinan
JEP Visite guidée Mourir, quelle histoire !
Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Mourir, quelle histoire ! La mort dans les collections du musée de Dinan.
La mort est un sujet universel pour l’homme. Du gisant Roland de Dinan au tableau « La mort de Sisara », cette visite inédite vous raconte les liens qui unissent les hommes et la mort.
Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .
Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
