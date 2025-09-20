JEP Visite guidée « Ruelles et venelles du Petit Versailles normand » Valognes
JEP Visite guidée « Ruelles et venelles du Petit Versailles normand » Valognes samedi 20 septembre 2025.
JEP Visite guidée « Ruelles et venelles du Petit Versailles normand »
Place du Château Valognes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Cette visite guidée, entièrement inédite, est une invitation à venir découvrir un Valognes méconnu, celui des petites ruelles, des venelles et des chasses qui serpentent à travers la ville et offrent sur ses anciennes demeures et de leurs jardins des coups d’œil imprévus.
RDV Place du Château face à la Poste (accès libre et gratuit) .
Place du Château Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
English : JEP Visite guidée « Ruelles et venelles du Petit Versailles normand »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Visite guidée « Ruelles et venelles du Petit Versailles normand » Valognes a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin