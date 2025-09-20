JEP Visite guidée « Ruelles et venelles du Petit Versailles normand » Valognes

Place du Château Valognes Manche

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:30:00

2025-09-20

Cette visite guidée, entièrement inédite, est une invitation à venir découvrir un Valognes méconnu, celui des petites ruelles, des venelles et des chasses qui serpentent à travers la ville et offrent sur ses anciennes demeures et de leurs jardins des coups d’œil imprévus.

RDV Place du Château face à la Poste (accès libre et gratuit) .

Place du Château Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

