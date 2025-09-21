JEP Visite guidée Saint Magloire de Léhon, transformations, destructions, reconstruction Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Dinan

Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Plongez au cœur de l’histoire tumultueuse de l’abbaye Saint Magloire de Léhon, témoin des évolutions architecturales, des destructions successives et des efforts de reconstruction. Cette visite guidée vous invite à découvrir comment ce site emblématique a traversé les siècles, entre réformation et renouveau.

Réservation obligatoire en cliquant sur « réserver ». .

Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

