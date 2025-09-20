JEP | Visite Historique de Verrières Eglise Saint-Palais Verrières

Eglise Saint-Palais 1 Place de l’Eglise Verrières Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Visite historique de l’Eglise Saint-Palais et du Moulin de Bellevue, à Verrières, organisée par l’Association Verrières Patrimoine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Eglise Saint-Palais 1 Place de l’Eglise Verrières 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 73 74

English :

Historical tour of Saint-Palais Church and Bellevue Mill in Verrières, organized by the Verrières Patrimoine Association as part of the European Heritage Days.

German :

Historische Besichtigung der Kirche Saint-Palais und der Mühle von Bellevue in Verrières, organisiert von der Association Verrières Patrimoine im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes (Journées Européennes du Patrimoine).

Italiano :

Visita storica della chiesa di Saint-Palais e del mulino di Bellevue a Verrières, organizzata dall’associazione Verrières Patrimoine nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Visita histórica a la iglesia de Saint-Palais y al molino de Bellevue, en Verrières, organizada por la asociación Verrières Patrimoine en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

