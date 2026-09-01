JEP | Visite Historique de Verrières Eglise Saint-Palais Verrières
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Palais · Verrières
Informations pratiques
Verrières
JEP | Visite Historique de Verrières
Eglise Saint-Palais 1 Place de l’Eglise Verrières Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite historique de l’Eglise Saint-Palais, du Moulin de Bellevue et du lavoir à Verrières, organisée par l’Association Verrières Patrimoine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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Eglise Saint-Palais 1 Place de l’Eglise Verrières 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 73 74
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English :
A historical tour of Saint-Palais Church, the Bellevue Mill, and the washhouse in Verrières, organized by the Verrières Patrimoine Association as part of European Heritage Days.
L’événement JEP | Visite Historique de Verrières Verrières a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac