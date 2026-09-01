JEP | Visite Historique de Verrières Eglise Saint-Palais Verrières

Informations pratiques

Verrières

JEP | Visite Historique de Verrières

Eglise Saint-Palais 1 Place de l’Eglise Verrières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite historique de l’Eglise Saint-Palais, du Moulin de Bellevue et du lavoir à Verrières, organisée par l’Association Verrières Patrimoine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

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Eglise Saint-Palais 1 Place de l’Eglise Verrières 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 73 74

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English :

A historical tour of Saint-Palais Church, the Bellevue Mill, and the washhouse in Verrières, organized by the Verrières Patrimoine Association as part of European Heritage Days.

L’événement JEP | Visite Historique de Verrières Verrières a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac