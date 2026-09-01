JEP – visite historique et insolite d’Excideuil Office de Tourisme Excideuil
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Excideuil
Informations pratiques
Excideuil
JEP – visite historique et insolite d’Excideuil
Office de Tourisme 1 place du Château Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
« Derrière les portes ».
Vous êtes tenté par une visite insolite d’une petite ville connue pour son patrimoine médiéval et ses hôtels construits par les maîtres de forges au XVIIIème siècle ? Alors, prenez le temps et venez à Excideuil en Périgord. Vous pousserez des portes habituellement fermées au public, vous découvrirez des lieux chargés d’histoire, des architectures secrètes et des ambiances uniques !
À 10h et 16h. Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme – nombre de places limité. .
Office de Tourisme 1 place du Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr
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English : JEP – visite historique et insolite d’Excideuil
L’événement JEP – visite historique et insolite d’Excideuil Excideuil a été mis à jour le 2026-09-03 par Isle-Auvézère
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