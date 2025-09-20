JEP | Visite libre de la Maison du négociant Musée d’art et d’histoire La Maison du négociant Musée d’Art et d’Histoire Cognac

La Maison du négociant Musée d'Art et d'Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La Maison du négociant Musée d'art et d'histoire

Installée dans l’élégant hôtel particulier des Dupuy d’Angeac, anciens négociants en cognac, la Maison du négociant vous ouvre ses portes pour un véritable voyage dans le temps.

La Maison du négociant Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25

English :

The Merchant’s House ? Museum of art and history

Housed in the elegant mansion of the Dupuy d?Angeac family, former cognac merchants, the Maison du négociant takes you on a journey through time.

German :

Das Haus des Händlers ? Museum für Kunst und Geschichte

Das Maison du négociant befindet sich im eleganten Herrenhaus der Dupuy d’Angeac, ehemalige Cognachändler, und öffnet Ihnen seine Türen für eine wahre Zeitreise.

Italiano :

La Casa del Mercante? Museo d’arte e di storia

Ospitata nell’elegante dimora della famiglia Dupuy d’Angeac, ex commercianti di cognac, la Maison du négociant vi porta in un viaggio a ritroso nel tempo.

Espanol :

Casa del Mercader ? Museo de arte e historia

Ubicada en la elegante mansión de la familia Dupuy d’Angeac, antiguos comerciantes de coñac, la Maison du négociant le invita a un viaje en el tiempo.

