JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand Jarnac

samedi 19 septembre 2026 · Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand · Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand

Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la maison natale de François Mitterrand

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Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08

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English : JEP | Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace

Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace

L’événement JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand Jarnac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac