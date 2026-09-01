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JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand Jarnac

samedi 19 septembre 2026 · Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand · Jarnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand
Adresse
22 rue Abel Guy
Ville
16200 Jarnac
Département
Charente
Tarif

Jarnac

JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand

Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de la maison natale de François Mitterrand
  .

Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08 

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English : JEP | Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace

Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace

L’événement JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand Jarnac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac

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