JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand Jarnac
samedi 19 septembre 2026 · Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand
Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de la maison natale de François Mitterrand
.
Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08
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English : JEP | Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace
Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace
L’événement JEP | Visite libre de la maison natale de François Mitterrand Jarnac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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