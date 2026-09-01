JEP | Visite libre de l’Eglise Saint Maurice Place André Hitier Salles-d’Angles

Informations pratiques

Salles-d’Angles

JEP | Visite libre de l’Eglise Saint Maurice

Place André Hitier Eglise Saint Maurice Salles-d’Angles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Elle est une des rares églises gothiques de la région. Elle se distingue par son haut vaisseau cantonné de solides contreforts. Son clocher occidental massif, ouvert par un portail richement mouluré fait office de porche.

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Place André Hitier Eglise Saint Maurice Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04

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English :

It is one of the few Gothic churches in the region. It is distinguished by its high nave, flanked by sturdy buttresses. Its massive western bell tower, featuring a richly molded doorway, serves as a porch.

L’événement JEP | Visite libre de l’Eglise Saint Maurice Salles-d’Angles a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac