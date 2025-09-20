JEP Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens Brienne-la-Vieille

24 Rue Alexandre Hugot Brienne-la-Vieille Aube

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

L’église de Brienne-la-Vieille vous ouvre ses portes pour ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine !

À cette occasion, l’édifice sera ouvert en libre accès entrez à l’intérieur et découvrez ce qu’elle vous réserve ! Ses statues, ses vitraux, son patrimoine… Il y a bien des choses à découvrir sur cette église si imposante dans le village.

Une belle occasion de plonger dans le patrimoine local !

24 Rue Alexandre Hugot Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 85 65

