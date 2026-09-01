JEP – Visite libre de l’Espace Flottage Espace Flottage Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Espace Flottage · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
JEP – Visite libre de l’Espace Flottage
Espace Flottage 1 Quai Saint-Roch Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Flotescale et la Confrérie Saint Nicolas vous invitent pour une visite libre de l’espace flottage – Gratuit .
Espace Flottage 1 Quai Saint-Roch Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 62 54
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English : JEP – Visite libre de l’Espace Flottage
L’événement JEP – Visite libre de l’Espace Flottage Clamecy a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais
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