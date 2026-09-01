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JEP – Visite libre de l’Espace Flottage Espace Flottage Clamecy

samedi 19 septembre 2026 · Espace Flottage · Clamecy

JEP – Visite libre de l’Espace Flottage Espace Flottage Clamecy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Flottage
Adresse
1 Quai Saint-Roch
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

JEP – Visite libre de l’Espace Flottage

Espace Flottage 1 Quai Saint-Roch Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association Flotescale et la Confrérie Saint Nicolas vous invitent pour une visite libre de l’espace flottage – Gratuit   .

Espace Flottage 1 Quai Saint-Roch Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 62 54 

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English : JEP – Visite libre de l’Espace Flottage

L’événement JEP – Visite libre de l’Espace Flottage Clamecy a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais

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