JEP Visite libre du chantier de restauration du Château des Deux Tours La Neuville-sur-Essonne

JEP Visite libre du chantier de restauration du Château des Deux Tours

Ruelle des Barrières La Neuville-sur-Essonne Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

En restauration depuis 2023, le Château des Deux Tours révèle ses secrets courtines sauvées, chapelle sécurisée et découvertes archéologiques inédites. Un patrimoine unique où histoire, architecture et mystères s’entrelacent.

Le Château des Deux Tours, Monument historique en pleine renaissance, dévoile au fil de sa restauration ses trésors cachés. Entre sauvetage des courtines, consolidation de la chapelle et fouilles riches en surprises, le site devient le théâtre d’une aventure où se croisent bâtisseurs, archéologues et imaginaires. L’exposition immersive Le Château enchanté, château en chantier, installée dans la grange du XVIIIe siècle, invite à découvrir comment chacun visiteurs, spécialistes ou rêveurs dialogue avec ces ruines fascinantes. Plongez dans une expérience vivante qui mêle histoire, patrimoine et créativité, et laissez-vous emporter par la métamorphose de ce lieu hors du temps. .

Ruelle des Barrières La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 18 11

English :

Under restoration since 2023, the Château des Deux Tours reveals its secrets: curtain walls saved, chapel secured and archaeological discoveries never seen before. A unique heritage where history, architecture and mystery intertwine.

German :

Das Château des Deux Tours, das seit 2023 restauriert wird, enthüllt seine Geheimnisse: gerettete Kurtinen, gesicherte Kapelle und unveröffentlichte archäologische Funde. Ein einzigartiges Kulturerbe, in dem Geschichte, Architektur und Geheimnisse miteinander verwoben sind.

Italiano :

In restauro dal 2023, lo Château des Deux Tours svela i suoi segreti: muri di cinta salvati, cappella messa in sicurezza e nuove scoperte archeologiche. Un patrimonio unico dove storia, architettura e mistero si intrecciano.

Espanol :

En restauración desde 2023, el Château des Deux Tours desvela sus secretos: muros cortina salvados, capilla asegurada y nuevos descubrimientos arqueológicos. Un patrimonio único donde se entrelazan historia, arquitectura y misterio.

