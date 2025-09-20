JEP Visite libre du Château de Crenan Le Fœil

JEP Visite libre du Château de Crenan Le Fœil samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite libre du Château de Crenan

Château de Crenan Le Fœil Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Vous pourrez découvrir l’intérieur du vieux manoir (XV°), l’histoire de la demeure , ses personnages marquants depuis les origines jusqu’à aujourd’hui et les étapes de sa reconstruction.

La construction actuelle a été successivement transmise par les femmes depuis les origines (1400) jusqu’en 1835 . S’y sont succédés les familles Le Nepvou, Urvoy, Perrien puis Bellingant…

Au XVIIe siècle, Pierre de Perrien, marquis de Crenan et homme de cour de Louis XIV disposait d’un ensemble architectural et d’un parc remarquable. Les statues de Pierre de Perrien, son père Maurice, et leurs épouses longtemps hors des murs ont retrouvé leur lieu d’origine et embellissent maintenant le jardin de leur présence.

Le château a accidentellement brulé en 1927. Ces dernières années les propriétaire actuels (famille de Beauregard) ont continué des travaux de reconstruction ou de consolidation. .

Château de Crenan Le Fœil 22800 Côtes-d’Armor Bretagne

