JEP Visite libre du musée Poterie & Forêt Nibelle

44 Rue Saint-Sauveur Nibelle Loiret

Découvrez le musée de Nibelle, rénové en 2019-2020, retraçant l’histoire locale à travers la poterie traditionnelle et les métiers anciens du bois et de la forêt, témoins du patrimoine artisanal et rural du village.

Plongez au cœur du patrimoine de Nibelle dans un musée entièrement rénové. Explorez la chaîne de fabrication de la poterie traditionnelle et admirez l’ingéniosité des métiers du bois et de la forêt. Une immersion unique dans l’histoire artisanale et rurale du village, où savoir-faire et traditions prennent vie. Entre histoire locale et artisanat d’exception, chaque salle raconte une histoire captivante, idéale pour tous ceux qui souhaitent comprendre et ressentir l’âme d’un village façonné par ses terres et sa forêt. 4 .

44 Rue Saint-Sauveur Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 40 90 48

English :

Discover the Nibelle museum, renovated in 2019-2020, retracing local history through traditional pottery and ancient wood and forestry trades, witnesses to the village?s craft and rural heritage.

German :

Entdecken Sie das Museum von Nibelle, das 2019-2020 renoviert wird und die lokale Geschichte anhand der traditionellen Töpferei und der alten Holz- und Waldberufe nachzeichnet, die vom handwerklichen und ländlichen Erbe des Dorfes zeugen.

Italiano :

Scoprite il museo di Nibelle, che sarà rinnovato nel 2019-2020, ripercorrendo la storia del territorio attraverso le ceramiche tradizionali e gli antichi mestieri del legno e della silvicoltura, che testimoniano il patrimonio artigianale e rurale del paese.

Espanol :

Descubra el museo de Nibelle, que se renovará en 2019-2020, y que recorre la historia de la zona a través de la alfarería tradicional y los antiguos oficios de la madera y la silvicultura, testigos del patrimonio artesanal y rural del pueblo.

