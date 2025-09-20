JEP Visite libre du Musée Saint-Louis Yvetot

samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite libre du Musée Saint-Louis

7 Rue du Champ de Courses Yvetot Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Faisant partie de l’histoire locale, la chapelle Saint-Louis a été déconstruite en octobre 2016, près de 159 ans d’existence après sa bénédiction. Le temps avait fait son œuvre et l’état de la chapelle était dégradé. La municipalité et l’hôpital ont alors décidé de créer ce musée, lieu de reconstitution mémorielle. Avant la déconstruction de la chapelle, une vingtaine d’éléments ont été récupérés pour former cet endroit. Autel, tabernacle, balustrades, statues, figurines, bénitiers mais aussi la cloche et la girouette ont pu être sauvegardés. .

7 Rue du Champ de Courses Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 73 00

