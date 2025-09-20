JEP – Visite libre du parc des Jahardières Domaine des Jahardières

JEP – Visite libre du parc des Jahardières Domaine des Jahardières samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

A l’occasion des Journées du patrimoine, la Maison des Jahardières vous ouvre son parc. Venez découvrir cet espace naturel et patrimonial récemment réhabilité par la commune. Vous pourrez également y découvrir les façades des bâtiments, qui ont été rénovées. Une table pédagogique vous raconte l’histoire du lieu et les différents usages qu’il a connus. Tout publicGratuitEn accès libre5 route des Jahardières, Saint-Aignan de Grand Lieu. Découvrez le programme complet des Journées du patrimoine à Saint-Aignan de Grand Lieu

Domaine des Jahardières 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/journees-europeennes-du-patrimoine-4413.html?cHash=c73ad35c75216ddff262182aab8dd34a