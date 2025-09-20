JEP Visite libre du parc du château Saint-Pierre-Église

JEP Visite libre du parc du château Saint-Pierre-Église samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite libre du parc du château

72 Rue du Calvaire Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez profiter de grandes perspectives avec alignements d’arbres bi-centenaires et d’une vue exceptionnelle sur la mer. Vous pourrez aussi admirer la grandeur et le classisime d’un château du XVIIIe siècle, ainsi que les façades du manoir du XVIIe ayant vu naître l’abbé de Saint-Pierre. .

72 Rue du Calvaire Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie

English : JEP Visite libre du parc du château

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visite libre du parc du château Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Cotentin Le Val de Saire