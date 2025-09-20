JEP Visite libre et commentée du grenier à sel Châtillon-Coligny
JEP Visite libre et commentée du grenier à sel Châtillon-Coligny samedi 20 septembre 2025.
JEP Visite libre et commentée du grenier à sel
6 Rue de Cullion Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
JEP visite du grenier à sel
« JEP visite du grenier à sel . Ouverture de 11h à 13h et de15h à 19h.
Samedi Café d’accueil et visite libre. A 15h30 visite commentée par M. Paysé.
Dimanche 21 Café d’accueil et visite libre A 16 h Artpentage* #11 sur le thème (évidemment) du Patrimoine architectural, rural, paysagé, mais aussi du Matrimoine.
*Lecture collective de textes courts sur le sujet proposé, durée 1h. .
6 Rue de Cullion Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26
English :
JEP: visit the salt granary
German :
JEP: Besuch des Salzspeichers
Italiano :
JEP: visita al negozio di sale
Espanol :
JEP: visita al almacén de sal
L’événement JEP Visite libre et commentée du grenier à sel Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GATINAIS SUD