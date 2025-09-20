JEP Visite libre et commentée du grenier à sel Châtillon-Coligny

JEP Visite libre et commentée du grenier à sel

6 Rue de Cullion Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

JEP visite du grenier à sel

« JEP visite du grenier à sel . Ouverture de 11h à 13h et de15h à 19h.

Samedi Café d’accueil et visite libre. A 15h30 visite commentée par M. Paysé.

Dimanche 21 Café d’accueil et visite libre A 16 h Artpentage* #11 sur le thème (évidemment) du Patrimoine architectural, rural, paysagé, mais aussi du Matrimoine.

*Lecture collective de textes courts sur le sujet proposé, durée 1h. .

6 Rue de Cullion Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26

English :

JEP: visit the salt granary

German :

JEP: Besuch des Salzspeichers

Italiano :

JEP: visita al negozio di sale

Espanol :

JEP: visita al almacén de sal

