JEP Visite libre Pithiviers

JEP Visite libre Pithiviers samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite libre

Rue Carnot Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Explorez le patrimoine ferroviaire de Pithiviers et le musée des transports. Locomotives classées, wagons d’époque et objets historiques vous plongent au cœur d’un voyage unique dans le temps.

Vivez l’expérience authentique du tramway Pithiviers-Toury et plongez dans l’histoire ferroviaire du début du XXᵉ siècle. À bord de locomotives classées monuments historiques, traversez 4 km de paysages pittoresques et découvrez des wagons d’époque, horloges, bancs et machines à poinçonner.

Le musée des transports vous ouvre ses portes pour un voyage immersif où chaque objet raconte une histoire. Une sortie inoubliable pour petits et grands, alliant patrimoine, passion et émerveillement, au cœur d’un site historique unique. .

Rue Carnot Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Explore the railway heritage of Pithiviers and the transport museum. Classified locomotives, vintage carriages and historical artifacts take you on a unique journey back in time.

German :

Erkunden Sie das Eisenbahnkulturerbe von Pithiviers und das Verkehrsmuseum. Denkmalgeschützte Lokomotiven, historische Waggons und historische Gegenstände lassen Sie in eine einzigartige Zeitreise eintauchen.

Italiano :

Esplorate il patrimonio ferroviario di Pithiviers e il museo dei trasporti. Locomotive quotate, carrozze d’epoca e manufatti storici vi accompagneranno in un viaggio unico nel tempo.

Espanol :

Descubra el patrimonio ferroviario de Pithiviers y el Museo del Transporte. Locomotoras catalogadas, vagones de época y objetos históricos le llevarán a un viaje único en el tiempo.

L’événement JEP Visite libre Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-27 par OT GRAND PITHIVERAIS